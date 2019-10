Halloween: Mύθοι και αλήθειες πίσω από την αρχαία κέλτικη γιορτή

To Halloween (Χάλογουιν) είναι γιορτή του δυτικού κόσμου που γιορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκειά της, τα παιδιά μεταμφιέζονται σε κάτι τρομαχτικό και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας γλυκά, το γνωστό φάρσα ή κέρασμα (trick or treat). Η γιορτή αυτή μπορεί να μοιάζει με τις δικές μας Απόκριες, διαφοροποιείται όμως κατά πολύ. Επίσης, μπορεί να φαίνεται αστεία ή παιδική, στη πραγματικότητα όμως δεν είναι, καθώς έχει μυστικιστική χροιά. Η ρίζα της λέξης Halloween (ή σωστότερα Hallowe’en) προέρχεται από το All-hallow-even και δηλώνει την ημέρα της παραμονής (eve) της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day – All Saints Day). Στην αρχαία Αγγλία, η λέξη «hallow» σήμαινε «καθαγιάζω».

Τα χρώματα που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εορτασμού είναι το πορτοκαλί και το μαύρο. Το πορτοκαλί επειδή συμβολίζει τις σοδειές και το μαύρο για τους νεκρούς.Η προέλευση του Halloween έχει τις ρίζες της στο αρχαίο Κέλτικο φεστιβάλ του “Samhain”.Οι Κέλτες, που έζησαν 2000 χρόνια πριν στην περιοχή που τώρα βρίσκεται η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Γαλλία, γιόρταζαν την πρωτοχρονιά τους την 1η του Νοέμβρη.