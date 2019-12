«His Dark Materials»: Η Ντάφνι Κιν μιλά για την Λάιρα Μπελάκουα, το πρόσωπο-κλειδί στην σειρά του HBO

©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Η Λάιρα Μπελάκουα (Ντάφνι Κιν) και ο Ρότζερ.

Το «His Dark Materials» (”Η Τριλογία του Κόσμου”), η τηλεοπτική σειρά σε συμπαραγωγή των δικτύων BBC και HBO, έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Νοέμβριο και γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Βασισμένη στην τριλογία fantasy μυθιστορημάτων του Φίλιπ Πούλμαν, η σειρά διαδραματίζεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, με πρωταγωνιστές την μικρή Λάιρα Μπελάκουα (Ντάφνι Κιν), την Μις Κούλτερ (Ρουθ Γουίλσον) και τον λόρδο Ασριελ (Τζέιμς Μάκαβοϊ). Η Λάιρα μαζί με τον δαίμονά της Πάν, ξεκινούν ένα ταξίδι από την Οξφόρδη προς τον Βορρά για να αναζητήσουν τον φίλο τους Ρότζερ, τον οποίο απήγαγαν μυστηριωδώς μαζί με μια ομάδα παιδιών. Στη διάρκεια του ταξιδιού και όσο περνούν τα επεισόδια, η Λάιρα μαθαίνει μυστικά, συναντά περισσότερες απειλές, γνωρίζει εχθρούς και συμμάχους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κατανοήσει για ποιο λόγο αποτελεί πρόσωπο-κλειδί για το Ματζιστέριουμ. Η 14χρονη Ντάφνι Κιν Φερνάντεζ έχει ρίζες από την Αγγλία και την Ισπανία και είναι κόρη ηθοποιών. Σε ηλικία εννέα ετών απέκτησε τον πρώτο κινηματογραφικό της ρόλο στο ισπανικό δράμα «The Refugees», όμως κέρδισε τις εντυπώσεις και έγινε γνωστή μέσα από την ερμηνεία της Λόρα στην ταινία «Logan», το τρίτο κεφάλαιο της σειράς ταινιών Wolverine με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν. Μερικά χρόνια αργότερα, ήρθε ο ρόλος της Λάιρα στο «His Dark Materials», ένας ρόλος που η Κιν αγαπά να υποδύεται. Η νεαρή ηθοποιός μιλά για τον χαρακτήρα της Λάιρα, τα μυθιστορήματα, τους δαίμονες, το Ματζιστέριουμ και τα γυρίσματα της σειράς.

Ποια είναι η Λάιρα; Η Λάιρα είναι ένα έξυπνο και περιπετειώδες κορίτσι, με περιέργεια. Είναι πολύ ευφυής και υπέροχη, την αγαπώ. Είναι αναμφίβολα αγοροκόριτσο. Οταν την συναντούμε για πρώτη φορά, τρέχει με τον καλύτερό της φίλο, τον Ρότζερ και έχει πολλή ενέργεια. Στη συνέχεια, αυτό αλλάζει. Είναι ακόμα αεικίνητη, αλλά περισσότερο «σκοτεινή» μέχρι το τέλος της σεζόν. Για μένα, αυτό που περιγράφει καλύτερα την Λάιρα, είναι μια ατάκα που λέει η Μα Κόστα και υπάρχει στα βιβλία. Οταν η Λάιρα της λέει ότι θέλει να γίνει μια Gyptian, εκείνη της απαντά: «Οι Gyptians είναι άνθρωποι του νερού κι εσύ είσαι ”φωτιά σε βάλτο”». Πώς αισθάνθηκες όταν πήρες τον ρόλο; Είχα σίγουρα άγχος, έλεγα «Θεέ μου, έχει διαβάσει τόσος κόσμος τα βιβλία και αγαπά τη Λάιρα». Κάθε φορά που πηγαίνω κάπου και ο κόσμος γνωρίζει ότι υποδύομαι τη Λάιρα, λένε: «είναι το πρότυπο της παιδικής μου ηλικίας». Είναι πολύ αγχωτικό να γνωρίζεις ότι πρέπει να ανταποκριθείς στις προσδοκίες του να γίνεις το πρότυπο των θαυμαστών. Για κάποιον που δεν έχει διαβάσει τα βιβλία, πώς θα περιέγραφες τη σειρά; Πιστεύω ότι αφορά την ενηλικίωση και παρόλο που η σειρά έχει στοιχεία fantasy, στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιστορία ενός κοριτσιού που γίνεται γυναίκα. Στο πρώτο βιβλίο, διαβάζουμε για το σύστημα που προσπαθεί να «κλέψει» τις ψυχές και την προσωπικότητά μας, αυτό που αντιπροσωπεύουν οι δαίμονες. Δεν πρόκειται για κριτική του συστήματος, αλλά «γεννά» ερωτήσεις. Γιατί πιστεύεις ότι τα μυθιστορήματα είναι τόσο δημοφιλή και διαχρονικά; Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να «δεθείς» μαζί τους. Πρόκειται για ένα νεανικό βιβλίο. Καθώς το διαβάζεις, μπορείς πραγματικά να φανταστείς ότι είσαι η Λάιρα, ζεις την περιπέτειά της και αυτό είναι πολύ συναρπαστικό. Ομως χρειάζεται να καταβάλεις προσπάθεια, δεν είναι βιβλία που θα τα διαβάσεις όταν είσαι κουρασμένος. Κερδίζεις πολλά από αυτά. Τι και ποιοί είναι το Ματζιστέριουμ; Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν το καταλαβαίνεις τελείως, είναι σαν τον κορμό της εκκλησίας. Η κυβέρνηση κάνει φρικτά πράγματα. Σκοτώνουν. Βασικά όσοι είναι εκεί αφαιρούν τις ψυχές των ανθρώπων που δεν είναι και τόσο ωραίο. Θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ καλές φιγούρες, αλλά πιστεύουν ότι αυτό είναι το σωστό και ότι η πρωτότυπη αμαρτία είναι λάθος. Οτι η Σκόνη είναι κακό και οι δαίμονες δεν βοηθούν. Πραγματικά νομίζω ότι προσπαθούν να το κάνουν για το κοινό καλό. Οπότε είναι κακοί στα μάτια μας, αλλά όχι στα δικά τους μάτια. Πιστεύουν ότι αυτοί είναι σωστοί. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι ο δαίμονας; Ενας δαίμονας είναι η ψυχή σου. Μια έκφραση της ψυχής σου. Οταν είσαι παιδί, ο δαίμονας αλλάζει μορφές γιατί αλλάζεις κι εσύ. Οταν ενηλικιωθείς, παίρνει την τελική του μορφή και μετατρέπεται σε αυτό που αντιπροσωπεύει περισσότερο την προσωπικότητά σου. Η Λάιρα είναι παιδί οπότε ο δαίμονάς της αλλάζει συνεχώς, κυρίως όμως είναι μια ερμίνα και το όνομά της είναι Παν (Πανταλαίμων). Είναι ο Παν διαφορετικός κατά κάποιο τρόπο από την Λάιρα ή απλά μια προέκτασή της; Είναι λίγο διαφορετικός επειδή προφανώς η ψυχή είναι περισσότερο υπεύθυνη και πιο σοφή από εσένα. Η Λάιρα είναι αυθόρμητη, ο Παν πιο λογικός. Είναι πιο υπεύθυνος από την Λάιρα, αλλά υπάρχουν ομοιότητες.

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο για σένα όταν γύριζες σκηνές με δαίμονες; Σίγουρα όταν πρέπει να κρατήσω την ερμίνα και εκείνη είναι σαν να σου λέει: «Οχι, η παλάμη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη δική σου» κι εσύ την βρίσκεις το ιδανικό μέγεθος, όμως εκείνη χρειάζεται περισσότερο χώρο. Αυτό πρέπει να το θυμάσαι πολύ καλά στα γυρίσματα. Ηταν δύσκολο. Υπήρχαν αληθινά ζώα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων; Ναι. Είχαμε γκέκο (είδος μικρής σαύρας), μερικά σκυλιά. Είχαμε ένα σκύλο που έπρεπε να το επεξεργαστούμε με τεχνολογία CGI, επειδή κοίταξε την κάμερα και χαμογέλασε. Δεν πήγε τόσο καλά. Επιπλέον, είχαμε ένα φίδι και τον Μάιλο, την γάτα του Φάρντερ Κόραμ. Ηταν πανέξυπνος.

