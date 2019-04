HuffPost Weekend: Φοίβος Δεληβοριάς, «Από τη Ρωσία με αγάπη» και Madrugada

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στις 20:00, εγκαινιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, η ατομική έκθεση του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου με τίτλο Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds’ No More Shall We Part, 14 paintings 17 years later σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Σταύρου Καβαλλάρη.



Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η νέα σειρά έργων του καλλιτέχνη η οποία έχει ως κέντρο μια εικαστική προσέγγιση του άλμπουμ No More Shall We Part του Nick Cave & The Bad Seeds (Mute, 2001). Η έκθεση, που περιλαμβάνει δεκατέσσερα ζωγραφικά έργα (διαστάσεων 150x100εκ., μεικτή τεχνική σε χαρτί), ένα κέντημα της Αντιόπης Πανταζή και ένα τρίπτυχο, πλαισιώνεται από ένα εικοσάλεπτο making of video του project. «Πρόκειται για μια ιδέα που επεξεργάζομαι εδώ και δεκαπέντε χρόνια και ξεκίνησα να υλοποιώ συστηματικά τον Φεβρουάριο του 2016», εξηγεί ο Στέφανος Ρόκος.

Πληροφορίες Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 Εγκαίνια: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019, ώρα 20:00 Διάρκεια: 4 Απριλίου -19 Μαίου 2019

