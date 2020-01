HuffPost Weekend: «Λεπορέλλα» και τζαζ με τον σπουδαίο Νιλς Πέτερ Μολβάερ

Το αναγνωρισμένο τζαζ σχήμα Spiral Trio, αρχίζοντας την ευρωπαϊκή του περιοδεία από το ΚΠΙΣΝ, ξεναγεί το κοινό σε απρόβλεπτους μουσικούς χώρους μέσω μιας περιπετειώδους, αυτοσχεδιαστικής περιδιάβασης.

Μετά από επτά χρόνια μουσικής παρουσίας στη σύγχρονη τζαζ σκηνή της Ευρώπης και μία δισκογραφική κυκλοφορία, το τρίο, έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσει πρωτότυπες συνθέσεις από τον επερχόμενο δίσκο και τη μέχρι τώρα πορεία του, αλλά και τζαζ standards όπως τα Once Upon a Summertime και If I Should Lose You, που θα λειτουργήσουν ως αφετηρία για δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς.

Με επιρροές από τους μεγάλους του είδους και σαφείς αναφορές στην παράδοση του τζαζ playing, η μουσική προσέγγιση του Spiral Trio επικεντρώνεται στο διαρκές παιχνίδι αυτοσχεδιασμού μεταξύ των μουσικών (interplay), μία πρακτική στην οποία έχουν διακριθεί όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά.

Η μουσική συνομιλία των μελών του τρίο προσφέρει στους ακροατές μια ανεπανάληπτη live εμπειρία γεμάτη φαντασία και απροσδόκητες μουσικές εικόνες, όπου τον πρώτο ρόλο παίζει το αναπάντεχο.

Παίζουν οι μουσικοί:

Σπύρος Μάνεσης, πιάνο

Αρίων Γυφτάκης, κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης, ντραμς

Info:

Στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Εισιτήρια: 5 ευρώ

Στην σκηνή στις 21:00