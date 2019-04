HuffPost Weekend: Μόνικα, Spirituals και «Οι ποιητές μας τραγουδούν»

O αγαπημένος του αθηναϊκού κοινού, DJ Frenic, ένας από τους σημαντικότερους DJ της Μ. Βρετανίας, επιστρέφει στο Roof Stage του Gazarte την Παρασκευή 19 Απριλίου για ένα απόλυτο party με εκλεκτά beats πλαισιωμένα από scratches, που προκαλούν… φρενίτιδα! Tη βραδιά θα ανοίξει ο DJ Snatch, που χαρίζει τα τελευταία 15 χρόνια ξεχωριστές μουσικές επιλογές σε uptempo ρυθμούς στους πιο εκλεκτούς χώρους της Αθήνας και όχι μόνο, με ήχους “for your Mind, your Body and your Soul”, χωρίς κανένα περιορισμό σε είδη, γλώσσες και συντεταγμένες.

Πληροφορίες Παρασκευή, 19 Απριλίου Το live ξεκινά στις 22:00 Τόπος: Roof Stage Γενική είσοδος: 5 ευρώ