Ιαν ΜακΚέλεν: Δεν επιστρέφει στον ρόλο του μετά την πτώση του από τη σκηνή

Dave Benett via Getty Images

Dave Benett via Getty Images

Ο ΜακΚέλεν πρωταγωνιστούσε στην προαναφερθείσα παραγωγή του ιστορικού δράματος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ερρίκος ο 4ος, Μέρος Πρώτο και Δεύτερο» (Henry IV, Parts One and Two), στη θεατρική συνοικία Ουέστ Εντ της βρετανικής πρωτεύουσας, τη 17η Ιουνίου, όταν παραπάτησε και έπεσε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής μάχης. Αποτέλεσμα, οι τρεις παραστάσεις του φινάλε του έργου να γίνουν χωρίς τον ίδιο, ενώ η ανακοίνωση ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στην περιοδεία αποδείχτηκε απλά... αισιόδοξο σενάριο.