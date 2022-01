Ιαπωνία: Από το μοιραίο φαινόμενο «karoshi», στην τετραήμερη εργασιακή εβδομάδα

Δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2020 ο κολοσσός των καταναλωτικών αγαθών Unilever ξεκίνησε αντίστοιχο πρόγραμμα για τα 81 μέλη του προσωπικού της στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ζηλανδία.

Αλλού, μεγάλες επιχειρήσεις αρχίζουν να υιοθετούν αυτή την τάση, όπως η Microsoft στην Ιαπωνία η οποία πειραματίστηκε κλείνοντας τα γραφεία της κάθε Παρασκευή τον περασμένο Αύγουστο και έδωσε σε όλους τους υπαλλήλους μια επιπλέον ημέρα κάθε εβδομάδα.

Το μοιραίο φαινόμενο «karoshi»

Η παράνομη υπερεργασία είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα τα ΜΜΕ της χώρας να χαρακτηρίζουν «μαύρες» πολλές εταιρείες που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους τους να δουλεύουν παραπάνω ώρες.

Το karoshi όπως αποκαλείται ο «θάνατος από την πολλή δουλειά» είναι ένα πραγματικό πρόβλημα στην Ιαπωνία.

Ο όρος karoshi δεν είναι άγνωστος. Χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του ΄70. Ο όρος είναι ψυχοκοινωνικός, και αναφέρεται στους θανάτους ή αναπηρίες (εγκεφαλικά, ανακοπές, καρδιακές δυσλειτουργίες) που προκαλούνται από μεγάλο όγκο δουλειάς και πολλές ώρες εργασίας.

Karojisatsu σημαίνει «αυτοκτονία εξαιτίας του υπερβολικού φόρτου εργασίας και στρεσογόνων συνθηκών εργασίας». Πολλές ώρες δουλειάς, αυξημένος όγκος εργασίας, έλλειψη ελέγχου στο αντικείμενο της δουλειάς, ρουτίνα και επαναλαμβανόμενες εργασίες, διαπροσωπικές διαμάχες, μη επαρκής επιβράβευση, εργασιακή ανασφάλεια και προβλήματα οργάνωσης, όλα μπορούν να αποτελέσουν ψυχοσωματικούς κινδύνους στη δουλειά, σύμφωνα με τον ILO.

Οι εταιρείες που επιτρέπουν τετραήμερες εβδομάδες εργασίας στην Ιαπωνία εξακολουθούν να είναι μια μικρή μειοψηφία: λίγο πάνω από το 8% των ιαπωνικών επιχειρήσεων πρόσφεραν περισσότερες από δύο εγγυημένες ημέρες άδειας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2020 από το υπουργείο Εργασίας.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του 4ημέρου

Η νέα αυτή τάση μπορεί να έχει και φιλικές προς το περιβάλλον συνέπειες. Τον Μάιο του 2021, η έκθεση (Stop the clock - The envitonmental benefits of a shorter working week) που ανέθεσε η εκστρατεία 4 ημερών την εβδομάδα (the 4 Day Week campaign) από την Platform London υπέδειξε ότι οι λιγότερες ώρες εργασίας θα μπορούσαν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση, η μετάβαση σε μια εργάσιμη εβδομάδα τεσσάρων ημερών χωρίς απώλεια αμοιβών θα μπορούσε να συρρικνώσει το αποτύπωμα άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 127 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2025.

Πρόκειται για μείωση κατά 21,3%, ενώ υπερβαίνει το σύνολο του αποτυπώματος άνθρακα της Ελβετίας. Ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 27 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τον δρόμο – ουσιαστικά ολόκληρου του ιδιωτικού στόλου αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

