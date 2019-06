Ιλάνα Νταγιάν: Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ δεν θα αλλάξει εάν φύγει ο Νετανιάχου

Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ δεν αλλάζει όταν αλλάζει η κυβέρνηση, δήλωσε, ερωτηθείσα για τις σχέσεις και τη γενικότερη προσέγγιση των τελευταίων ετών με την Ελλάδα, η διακεκριμένη Ισραηλινή δημοσιογράφος Ιλάνα Νταγιάν στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης που διοργανώθηκε την Τετάρτη στο Βιβλιοπωλείο Ιανός από τη HuffPost Greece σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ, με θέμα «Ισραήλ: Εκλογές και Προκλήσεις».

Η Ιλάνα Νταγιάν, από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της ισραηλινής δημοσιογραφίας, παρουσιάζει την εκπομπή ερευνητικού ρεπορτάζ «Uvda» (Τα Γεγονότα) στο «Κανάλι 12» της ισραηλινής τηλεόρασης, για τα φλέγοντα ζητήματα της ισραηλινής και διεθνούς επικαιρότητας. Εργάστηκε σε μεγάλες ισραηλινές εφημερίδες, καθώς και στην Ισραηλινή Ραδιοφωνία. Έχει βραβευθεί πολλάκις για τα ερευνητικά ρεπορτάζ της, μεταξύ των οποίων και πέντε φορές από το New York Festival for World’s Best TV & Films (2013, 2014). Είναι επίσης νομικός με σπουδές στην Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, ενώ δίνει διαλέξεις για την ελευθερία του λόγου στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Όπως εκτίμησε η κ. Νταγιάν, η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ δεν πρόκειται να αλλάξει εάν ο νυν πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν επικρατήσει στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν τον Σεπτέμβριο, μετά την πρόσφατη αποτυχία του να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση. Ανάλογη ήταν η εκτίμησή της σε σχέση με την Τουρκία, εκφράζοντας την άποψη πως η επόμενη κυβέρνηση θα ακολουθήσει, σε γενικές γραμμές την παρούσα γραμμή- μη διαβλέποντας αναθέρμανση σχέσεων, ειδικά εφόσον η κυβέρνηση Ερντογάν ακολουθεί την παρούσα πολιτική «ένθερμης» στήριξης προς τους Παλαιστίνιους.



Ο Νετανιάχου και οι εκλογές το Ισραήλ

Αναφερόμενη στο πολιτικό σκηνικό και τις ζυμώσεις που είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ, εν όψει των εκλογών και με τις κατηγορίες σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά την έκβαση των τελευταίων εκλογών και την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης, είναι η φιγούρα που κυριαρχεί στην ισραηλινή πολιτική σκηνή, περιθωριοποιώντας οτιδήποτε άλλο. Όπως σημείωσε η κ. Νταγιάν, ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος «όλη του τη ζωή ετοιμαζόταν να ηγηθεί του Ισραήλ», και ως εκ τούτου διαθέτει εξαιρετική αντίληψη των δεδομένων, τόσο στο εσωτερικό μέτωπο της ισραηλινής πολιτικής σκηνής («κατανοεί πως η ισραηλινή πολιτική έχει χαρακτήρα “φυλών”» είπε χαρακτηριστικά») όσο και σε διεθνές επίπεδο.