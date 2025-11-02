

Στους μεγάλους συλλόγους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, η εκλογική διαδικασία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, ενώ, όπου δεν προκύψει αποτέλεσμα την πρώτη ημέρα, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος την ίδια ημερομηνία.



Οι υποψήφιοι για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Στην Αθήνα, όπου είναι εγγεγραμμένοι 24.694 δικηγόροι, η εκλογική μάχη αναμένεται έντονη, καθώς απουσιάζει ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός, ο οποίος ολοκλήρωσε το ανώτατο όριο δύο θητειών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου είναι:

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, που κατέρχεται ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς επίσημο συνδυασμό, αλλά υποστηρίζεται από τις κινήσεις «Δράση» και «Στην Πράξη».

Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Ο Θέμης Σοφός, με τον συνδυασμό «Εργατικοί».

Ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης, επικεφαλής της «Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής».

Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, με το ψηφοδέλτιο «Συμμετέχουμε – Μαζί Διεκδικούμε το Μέλλον μας».

Advertisement

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρώτος σε ψήφους στις εκλογές του 2021.

Ο Θωμάς Καμενόπουλος, με το νέο σχήμα «Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ».

Επιπλέον, συμμετέχουν χωρίς υποψήφιο πρόεδρο οι παρατάξεις «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία – Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ», «Συνένωση» και «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» με επικεφαλής τον Αντώνη Αντανασιώτη.



Οι εκλογές αναμένεται να αναδείξουν νέες ισορροπίες στο μεγαλύτερο δικηγορικό σώμα της χώρας, με τους υποψηφίους να δίνουν έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των δικηγόρων, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου.

Advertisement