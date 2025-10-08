Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών χωρίς αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ / ημερησίως, καταδικάστηκε από το Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο κατηγορούμενος για την επίθεση στη δικηγόρο Ζωή Σπυροπούλου, η οποία έγινε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Ζήτησε αναβολή επειδή τον πόνεσε η μέση του

Δεν παρέστη στο δικαστήριο και μέσω της δικηγόρου του, επικαλέστηκε τραυματισμό στη μέση εξαιτίας πτώσης από σκάλα και αιτήθηκε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσής του. Ωστόσο, η έδρα δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής.

Από την πλευρά της, η Ζωή Σπυροπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης καθώς υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να καταδικαστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι η δικηγόρος είχε καταγγείλει επίθεση από αντίδικο εντολέα της πελάτισσάς της, λίγο μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας για την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

Χυδαίες ύβρεις, χαστούκι και γροθιά

Σύμφωνα με την ίδια, η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της δίκης, τη στιγμή που εκείνη αποχωρούσε από την αίθουσα μαζί με την πελάτισσά της, τη μητέρα του παιδιού. Όπως περιέγραψε, ο αντίδικος πλησίασε και άρχισε να την εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις. Στη συνέχεια, της κατάφερε χαστούκι στο πρόσωπο, γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε και με την παλάμη στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Η πρωτοφανής επίθεση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στον νομικό κόσμο, μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος δήλωσε: «Κάθε επίθεση σε βάρος δικηγόρου θεωρείται για εμάς γροθιά στο Κράτος Δικαίου και την απονομή της Δικαιοσύνης και θα μας βρίσκει ανυποχώρητους στην προάσπιση του λειτουργήματός μας».

πηγή: dikastiko.gr