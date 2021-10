Ιντ…ρ…ετ με δι..κ..π..ές; Σου έχουμε τη λύση!

Εντυπωσιακό τόσο από πλευράς εμφάνισης, όσο και από άποψη επιδόσεων, το ASUS RT-AX82U αποτελεί την επιλογή των νικητών. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε routers τόσο εντυπωσιακά. Το εν λόγω μοντέλο, βλέπεις, διαθέτει προσαρμόσιμο φωτισμό RGB ASUS Aura που θα το μετατρέψει στην ατραξιόν του χώρου σου! Έρχεται δε με τέσσερις εξωτερικές κεραίες, τριπύρηνο επεξεργαστή, 512 MB RAM και τεχνολογίες ASUS AiMesh, AiProtection Pro, Adaptive QoS, Gear Accelerator και Mobile Game Mode για ταχύτητες και συνδέσεις που θα κάνουν level up στο παιχνίδι σου.

Αν αναζητάς ένα ισχυρό και αξιόπιστο 4G LTE router, μόλις το βρήκες: το D-Link DWR-921 θα σου επιτρέψει να απολαύσεις σπουδαίες ταχύτητες ίντερνετ τοποθετώντας απλά την κάρτα SIM/USIM σου στο εσωτερικό του! Υποστηρίζει 4G LTE/3G συνδέσεις και ταχύτητες που αγγίζουν τα 100 Mbps καθώς επίσης και δυνατότητα δημιουργίας hot spot ακόμα και on the go! Διαθέτει μάλιστα τέσσερις θύρες Ethernet για μεγαλύτερη σταθερότητα ενώ το ενεργό τείχος προστασίας SPI και NAT και η κρυπτογράφηση WPA/WPA2 εγγυώνται την ασφάλεια της σύνδεσής σου και την προστασία της ιδιωτικότητάς σου.