Βραβεία Πούλιτζερ: Εφημερίδα βραβεύτηκε για την κάλυψη της δολοφονίας συντακτών της

Η Capital Gazette, μια τοπική εφημερίδα στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ - μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που μπορεί να αποσπάσει ένα έντυπο μέσο ενημέρωσης στην Αμερική - όμως θα προτιμούσε να μην είχε συμβεί ποτέ αυτό.

Ο λόγος που τιμήθηκε με αυτό το βραβείο είναι η δημοσιογραφική κάλυψη που έκανε στη μαζική δολοφονία των δικών της δημοσιογράφων στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας τον Ιούνιο του 2018.

Πέντε συντάκτες έχασαν τη ζωή τους το περασμένο καλοκαίρι, όταν ένοπλος - ένας άνδρας που είχε χρόνια διαμάχη με την εφημερίδα - εισέβαλε στα γραφεία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Η τραγωδία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις φονικότερες στην ιστορία του αμερικανικού Τύπου.

Τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι της Capital Gazette ενημερώθηκαν για την ύψιστη τιμηητική διάκριση, όμως κανείς δεν χάρηκε για αυτήν.

Η επιτροπή Πούλιτζερ έδωσε ακόμη στην μικρή εφημερίδα επιχορήγηση 100.000 δολαρίων για την συνέχιση του δημοσιογραφικού της έργου.

Βραβεία κέρδισαν ακόμη οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, για τις έρευνές τους σε οικονομικά σκάνδαλα που αφορούσαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και δύο δημοσιογράφοι - μέλη μιας ομάδας του πρακτορείου τύπου Reuters - που φυλακίστηκαν στη Μιανμάρ για αναφορά σε σφαγή μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Ο Βα Λον και ο Κιάου Σου Ου καταδικάστηκαν πέρυσι σε επτά χρόνια φυλάκισης για παράβαση του νόμου περί επίσημων μυστικών, παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το Reuters δήλωσε ότι δεν θα γιορτάσει το βραβείο μέχρι να απελευθερωθούν οι δύο συνάδελφοί τους.

Επίσης, η δημοσιογράφος Ελάιζα Γκρισγουόλντ βραβεύτηκε για το συγγραφικό της έργο «Ευγένεια και ευημερία: μια οικογένεια και η κατάκτηση της Αμερικής» (Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America), την ιστορία μιας οικογένειας στα Απαλάχια Ορη των ΗΠΑ που βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εταιρία εξόρυξης πετρελαίου.

Το βραβείο φαντασίας πήγε στον Ρίτσαρντ Πάουερς, για τη νουβέλα «Overstory» μια αφήγηση που παραλληλίζει τη ζωή ανθρώπων και δέντρων.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην Αρίθα Φράνκλιν, η οποία τιμήθηκε μετά θάνατον για την «ανεξίτηλη συμβολή της στην αμερικανική μουσική και τον πολιτισμό για περισσότερες από πέντε δεκαετίες».

Η βασίλισσα της σόουλ έγινε η 12η μουσικός και η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια που έλαβε το βραβείο Πούλιτζερ, μπαίνοντας σε αυτό το κλειστό κλαμπ μαζί με τους Μπομπ Ντίλαν, Σκοτ Τζόπλιν, Τζον Κολτρέιν και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες.

