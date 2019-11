Ισλαμικός εξτρεμισμός και οργανωμένο έγκλημα, παρενέργειες του μεταναστευτικού

Η μεταναστευτική κρίση και οι νέες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για απέλαση των μαχητών του ISIS, ανεξάρτητα από το αν οι άλλες χώρες θα τους δεχτούν, προκαλούν ανησυχίες για διείσδυση ισλαμιστών εξτρεμιστών στην ελληνική επικράτεια. Ο κίνδυνος ενδέχεται να μεγιστοποιηθεί από μια εν δυνάμει συνεργασία ισλαμιστών εξτρεμιστών μαχητών και κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος.

Ο επαναπατρισμός ισλαμιστών εξτρεμιστών μαχητών από τη Συρία και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί απειλή για τις χώρες καταγωγής τους και έχει επισημανθεί επανειλημμένως από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ισλαμιστές τζιχαντιστές αλλά και μισθοφόροι, οι οποίοι έχουν πολεμήσει στο συριακό μέτωπο εναντίον του καθεστώς της Δαμασκού, θεωρείται δύσκολο να ενταχθούν σε κοινωνικές δομές, καθώς το προφίλ τους παραπέμπει σε χαρακτηριστικά φυγά και τυχοδιώκτη. Τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, είναι εξίσου επικίνδυνα και αδίστακτα και στόχος τους αποτελεί το κέρδος με οποιοδήποτε κόστος. Ισλαμική τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αναγνωρίζουν εθνικότητα και δεν εμποδίζονται από σύνορα.

Η διείσδυση ισλαμιστών εξτρεμιστών σχετίζεται άμεσα με τα δίκτυα διακίνησης που χρησιμοποιούνται από το οργανωμένο έγκλημα. Το TerrorismSituationandTrendReport 2019 της EUROPOL, επισημαίνει ότι παραμένει ενεργή η διαδρομή των δυτικών Βαλκανίων καθώς Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για παράνομες δραστηριότητες. Οι ισλαμιστές εξτρεμιστές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την κάλυψη πρόσφυγα / μετανάστη για να εισέλθουν στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη, Οι μετανάστες που επιλέγουν τη διαδρομή του Έβρου, έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν ευκολότερα στην ελληνική ενδοχώρα, σε αντίθεση με όσους εισέρχονται από την θάλασσα στα νησιά του Αιγαίου. Η αναφορά ελληνικού ΜΜΕ, ότι η ΕΛ. ΑΣ διαθέτει λίστα με 4.000 ισλαμιστές εξτρεμιστές, ώστε να αποτραπεί η είσοδό τους στην Ελλάδα, δείχνει ότι αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε εγρήγορση.

Επικίνδυνος συνδυασμός

Το έλλειμμα στον τομέα της ασφάλειας αναφορικά με το μεταναστευτικό συνεχίζει να παραμένει και η διαχείριση του θεωρείται ιδιαίτερη δύσκολη, πόσο μάλλον αν προκύψει μια εν δυνάμει συνδυαστική απειλή ισλαμιστών εξτρεμιστών και οργανωμένου εγκλήματος. Αναλυτικότερα: (1)

(α) Το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται με στόχους των τρομοκρατών. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να χρηματοδοτήσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Το οργανωμένο έγκλημα προσφέρει στους ισλαμιστές τρομοκράτες πρόσβαση σε κανάλια διακίνησης παράνομων δραστηριοτήτων.

(β) Η συνεργασία ισλαμικής τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος παραπέμπει - αν και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά - στα ακόλουθα: πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. πλαστογραφία), επιχειρησιακή υποστήριξη και οικονομικές απολαβές

(γ) Οι σχέσεις ισλαμιστών εξτρεμιστικών πυρήνων και ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι αποτελούν διαφορετικούς τύπους εγκληματικών δραστηριοτήτων και οι δράσεις τους προέρχονται από διαφορετικά κίνητρα, η ισλαμική τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, δεν δύναται να εξεταστούν ως απομονωμένες και μη συνδεδεμένες οντότητες.

Ενέργειες αποτροπής

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη κατά της συνδυασμένης απειλής του ισλαμικού εξτρεμισμού και του οργανωμένου εγκλήματος, προϋποθέτει συντονισμό και συνεργασία των ελληνικών αρχών ασφαλείας με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Μια κοινή στρατηγική αντιμετώπισης θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης ισλαμιστών τρομοκρατών - εντοπισμός μεθόδων, προπαγάνδας και των μέσων που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό.

(β) Συντονισμό εθνικών πολιτικών και ανταλλαγής πληροφοριών, σε συνδυασμό με την επίγνωση της πραγματικότητα και τις επιπτώσεις.

(γ) Συντονισμό δράσεων για την ασφάλεια των συνόρων, τις μεταφορές και άλλες τις διασυνοριακές υποδομές.

(δ)Ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διακοπή πηγών χρηματοδότησης - διεξαγωγή ερευνών, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, παρεμπόδιση μεταφοράς χρημάτων.

(ε) Σωστή αξιολόγηση πληροφοριών. Ποιοι και πόσοι είναι, που κρύβονται και τι σχεδιάζουν, τόσο για τους ισλαμιστές εξτρεμιστές, όσο και για τα μέλη του οργανωμένου εγκλήματος.

(στ) Διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίων ισλαμιστών εξτρεμιστών και ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Θεωρούνται η φυσική συνέχεια των πληροφοριών και διαδραματίζουν ρόλο στην αποτροπή των ενεργειών τους.

_______________

(1) Georgios X. Protopapas, «The Combined Threat of Terrorism and Organized Crime for and in South East Europe» in Comprehensive Approach as “Sine Qua Non” for Critical Infrastructure Protection Ed: Denis Čaleta, Vesela Radović, NATO Science for Peace and Security Series – D: Information and Communication Security, Vol. 39, 2015