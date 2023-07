Ιταλία: Επτά νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

#Incendiboschivi in #Puglia. A Marina di San Cataldo (LE) in fiamme una pineta e delle abitazioni (video); a Vieste (FG) in corso evacuazioni di strutture alberghiere minacciate dalle fiamme. Su entrambi gli interventi #vigilidelfuoco in azione con mezzi aerei [#26luglio 20:00] pic.twitter.com/aGOyPO4jYe