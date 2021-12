Ιγκι Ποπ και Λίαμ Γκάλαχερ στο Release Athens 2022

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, θα γραφτεί ιστορία, καθώς το Release Athens 2022 υποδέχεται δύο αληθινούς θρύλους του rock’n’roll σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. O Ίγκι Ποπ επιστρέφει μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του 2019 για να μας χαρίσει ένα greatest hits show γεμάτο από τη δική του αστείρευτη ενέργεια. Ο Λίαμ Γκάλαχερ, φωνή και ψυχή των Oasis κι ένας από τους τελευταίους πραγματικούς ροκ σταρ της εποχής μας, έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που η σόλο καριέρα του απογειώνεται. Μια βραδιά ορόσημο για κάθε φίλο της ροκ.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να μην έχει ειπωθεί για το φαινόμενο Iggy Pop. Χρειάζεται να τον δει κανείς στον φυσικό του χώρο, τη σκηνή, για να νιώσει απόλυτο δέος για μία από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές του rock’n’roll.

Έδωσε τον ορισμό του τι σημαίνει «ωμή ενέργεια», πενήντα χρόνια πριν, και έως σήμερα αρνείται να σταματήσει. Ακμαίος, πάντα επίκαιρος και επικίνδυνος, ένα ανήμερο θηρίο που με την επιδραστική παρουσία του εξακολουθεί να σημαδεύει την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα... ηλεκτροδοτήσει ξανά την Πλατεία Νερού με κλασικά τραγούδια, σαν τα «I Wanna Be Your Dog», «The Passenger», «Lust For Life», «Gimme Danger», «Down On The Street», «Some Weird Sin», «No Fun», «Nightclubbing», «I’m Bored», «Cry For Love» και πολλά άλλα.