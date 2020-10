Κ. Ράσσελ - Γκ. Χον: 37 χρόνια μαζί κι επιστρέφουν ως Αγιος Βασίλης κι η κυρία του στο Netflix

To Christmas Chronicles δεν είναι η μοναδική φορά που το ζευγάρι έχει ενωθεί στην οθόνη. Εχουν συμπρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του 1987 Overboard.

«Υπάρχει τεράστιος σεβασμός και τεράστια αγάπη κι εμπιστοσύνη, εν μέρει επειδή είναι μαζί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», είχε πει πέρσι ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Mrs. Doubtfire, Home Alone). «Υπάρχει πολύ γέλιο και είναι ένα πραγματικά, πολύ διασκεδαστικό σετ», συνέχισε και κατέληξε: «Ταιριάζουν υπέροχα».