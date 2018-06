Και η Shonda Rhimes στο Netflix. Η διάσημη παραγωγός επιστρέφει με σειρά για τη ζωή της δημοφιλούς κληρονόμου Anna Delvey

Η Shonda Rhimes ξεκινάει συνεργασία με το Netflix!

Παράλληλα με την δημοφιλή πλατφόρμα streaming, η εταιρεία παραγωγής της Rhimes «Shondaland», έχει λάβει τα δικαιώματα της δημοφιλούς ιστορίας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New York με τίτλο «How Anna Delvey Tricked New York’s Party People».

Το άρθρο, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2018 υπογράφει η Jessica Pressler και περιγράφει τη ζωή της Anna Delvey, μιας νεαρής γυναίκας που έγινε διάσημη όταν αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε την πλούσια Γερμανίδα κληρονόμο στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, εξαπατώντας ανθρώπους και οικονομικούς θεσμούς, ώστε να διατηρεί έναν υπερπολυτελή τρόπο ζωής.

Τώρα η Delvey ή αλλιώς Anna Sorokin βρίσκεται υπό κράτηση στη φυλακή «Rikers Island» της Νέας Υόρκης.

Η Rhimes πρόκειται να γράψει το σενάριο για τη σειρά.

Πέρα από το New York Magazine, για τη Delvey έγραψαν κι άλλα περιοδικά με εκτενή αφιερώματα όπως το Vanity Fair. Επιπλέον, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωή της στα στούντιο παραγωγής που το ρόλο στην τηλεόραση διεκδίκησαν οι Jennifer Lawrence και Margot Robbie. Η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης παραγωγής είναι δύσκολη, καθώς και η ίδια η Delvey εκδήλωσε ενδιαφέρον να υποδυθεί τον εαυτό της.

Αυτή θα είναι η πρώτη σειρά της Rhimes από τότε που υπέγραψε τη συμφωνία με το Netflix, αφού τον Αύγουστο η Rhimes και η «Shondaland» θα διέκοπταν τη συνεργασία με τα «ABC Studios» μετά από 15 χρόνια. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι θα συνέχισει να εμπλέκεται στις σειρές που η ίδια δημιούργησε όπως τα «Grey’s Anatomy», «For the People», «Station 19» και «How to Get Away with Murder».