Κάιλι Τζένερ: «Δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική. Οι αλλαγές οφείλονται στο καλό μεικ- απ και τα ωραία μαλλιά»

Η Κάιλι, έχει αλλάξει δραματικά από τότε που άρχισε να εμφανίζεται στο ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» όταν ήταν μόλις 10 χρονών. Πολλές φορές και στα πλαίσια της εκπομπής είχε εκφράσει την δυσαρέσκιά της για τις συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων περί πλαστικών επεμβάσεων.

«Απλά δεν είμαι έτοιμη να τους μιλήσω για αυτό. Παραδέχομαι ότι έχω βάλει κάποια «γεμίσματα» στα χείλη μου. Ήταν μια δική μου ανασφάλεια και δεν θέλω να συζητάω για αυτό».