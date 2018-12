Τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της HuffPost

kyoshino via Getty Images

Ολοι έχουμε τις αδυναμίες μας και οι Γιορτές είναι η ιδανική περίοδος για να τις απολαύσουμε χωρίς ενοχές. Ετσι αποφασίσουμε να φτιάξουμε την δική μας Χριστουγεννιάτικη playlist, με όλα τα αγαπημένα τραγούδια της συντακτικής ομάδας της HuffPost, για να την ακούτε και να μην μας ξεχνάτε κατά την διάρκεια της εορταστικής κραιπάλης.



Μπορείτε να την βρείτε και στο Spotify εδώ. Παύλος Τσίμας: Santa Claus Is Comin’ To Town - Bruce Springsteen

Αντώνης Φουρλής: I saw Mommy kissing Santa Claus - The Jackson 5

Γκέλη Βούρβουλη: The Little Drummer Boy (Peace On Earth) - Bing Crosby & David Bowie

Ειρήνη Ορφανίδου: White Christmas - Frank Sinatra

Κατερίνα Πρίφτη: Blue Xmas - Bob Dorough with Miles Davis Sextet

Αγγελική Κουγιάννου: All I want for Xmas - Love Actually

Κώστας Μαυραγάνης: Viking Christmas - Amon Amarth

Κυριακή Αξιώτη: Winter Wonderland - Louis Armstrong

Δημοσθένης Γκαβέας: Blues for Christmas - John Lee Hooker

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος: Silent Night - Andrea Bocelli

Κατερίνα Δούκα: Last Christmas - Wham!

Μάριος Δανηλόπουλος: Happy Christmas - John Lennon

Αλεξάνδρα Σκαράκη: Driving Home For Christmas - Chris Rea

Σωτήρης Βαλάρης: Christmas is a Bitch - Rudy Mancuso