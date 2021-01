Με σλόγκαν «Κάνε τη Χρονιά τους Καλύτερη με Galaxy προϊόντα», στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2020 η πρόσοψη του κτιρίου της Samsung Electronics Hellas επί της Λεωφόρου Κηφισίας «πήρε ζωή» για να εμψυχώνει τους διερχόμενους και να τους γεμίζει με τη ζεστασιά των γιορτών. Μέσα από την προβολή ενός Χριστουγεννιάτικου mini-story η Samsung ενθάρρυνε τον κόσμο να κάνει την χρονιά αυτών που αγαπάει καλύτερη.



Στον απολογισμό μιας πρωτόγνωρης χρονιάς, κατά την οποία η έννοια της απόστασης ήταν πιο ζωτική από ποτέ, ολόκληρη η ανθρωπότητα κλήθηκε να πράξει ενάντια στο πρωταρχικό ένστικτο για συνύπαρξη και να απομονωθεί. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, χάρη στην τεχνολογία καταφέραμε να βρούμε διεξόδους, να επικοινωνούμε και να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους μας. Έτσι, στις φετινές γιορτές, που η ανάγκη για ψυχική ανάταση είναι μεγαλύτερη και τα δώρα έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, η Samsung μας έφερε όλους πιο κοντά με την Χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, για να συνεχίζουμε να κάνουμε όσα επιθυμούμε, με όλους όσους αγαπάμε.



