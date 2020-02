«Κάνω» αντί «Είμαι»

Αλλά όπως λέει και ο Prashant Iyengar: «..Η γιόγκα είναι τρόπος ύπαρξης, όχι τρόπος δράσης. Είμαστε ανθρώπινες υπάρξεις, όχι ανθρώπινες δράσεις…» (Yoga is a way of being, not doing. We are human beings, not human doings). Ίσως σε αυτήν τη φράση να κρύβονται όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μας σχετικά με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ζωής. Η απάντηση είναι «να είμαι» και όχι «να κάνω».