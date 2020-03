«Καραντίνα Παγκράτι»: Ο Κωστής Μαραβέγιας συνεχίζει τα live στο Instagram

View this post on Instagram

(Βίντεο Ιανουαρίου 2020, από τις ανέμελες εποχές της αθωότητας) «Καραντίνα Παγκράτι» επεισόδιο 3, Παρασκευή 20.03 #instalive στις 16:00! @marizarizouofficial (δεν χρειάζονται συστάσεις και διευκρινίσεις, νομίζω το βίντεο τα λέει όλα από μόνο του) #karantinapagrati #maraveyas #marizarizou #menoumespiti ❣️❣️❣️