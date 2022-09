Κάρολος ΙΙI: Ο άνθρωπος που μια ζωή προετοιμαζόταν να γίνει βασιλιάς

via Associated Press

via Associated Press

POOL New via Reuters

POOL New via Reuters

Θα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά πώς θα προβάλλει την εικόνα του ως δημόσιο πρόσωπο

POOL New via Reuters

POOL New via Reuters

Υπερασπιστής των ενεργειών του

«Πάντα αναρωτιέμαι τι είναι η παρέμβαση, πάντα πίστευα ότι ήταν κίνητρο», είπε στο «Prince, Son and Heir: Charles at 70», ένα ντοκιμαντέρ του 2018. «Πάντα με ιντριγκάρει να ανησυχώ για τα εσωτερικά ζητήματα των πόλεων, όπως έκανα πριν από 40 χρόνια, και τι συνέβαινε ή δεν συνέβαινε εκεί, τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι. Αν αυτό παρεμβαίνει, είμαι πολύ περήφανος για αυτό».

Επισκιασμένος...

Αλλά ήταν η διάλυση του γάμου του με την Νταϊάνα που έκανε πολλούς να αμφισβητήσουν την καταλληλότητά του για τον θρόνο. Στη συνέχεια, καθώς γερνούσε, οι όμορφοι μικροί γιοι του έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από έναν άντρα που είχε τη φήμη ότι ήταν τόσο γκρίζος... Η Σάλι Μπέντελ Σμιθ, συγγραφέας του «Prince Charles: the Passions and Paradoxes of an Improbable Life», τον περιέγραψε ως επισκιασμένο συνεχώς από άλλα μέλη της οικογένειας, παρά το πεπρωμένο του.