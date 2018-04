Κασία η ποιήτρια: Μια ανδρεία γυναίκα

Το ίδιο γνωστοί με το τροπάριό της, ηχούν χορευτικά σε κλίμα σταυραναστάσιμο οι δωδεκασύλλαβοι (ή δις εξάμετροι) ειρμοί από τον κανόνα του μεγάλου Σαββάτου· μικρό αριστούργημα της εκκλησιαστικής υμνολογίας κι ας μη ξέρουν οι πολλοί πως είναι κι αυτοί της Κασίας. Τους αντιγράφω:

Ωδή α΄

«Κύματι θαλάσσης * τον κρύψαντα πάλαι

διώκτην τύραννον * υπο γης έκρυψαν

των σεσωσμένων * οι παίδες· αλλ’ ημεις

ως αι νεάνιδες, * τω Κυρίω άσωμεν.

Ενδόξως γαρ δεδόξασται.»

Ωδή γ΄

«Σε τον επί υδάτων * κρεμάσαντα πάσαν

την γην ασχέτως, * η Κτίσις κατιδούσα,

εν τω Κρανίω κρεμάμενον,

θάμβει πολλώ συνείχετο· * ουκ έστιν Άγιος

πλην Σου, Κύριε, * κραυγάζουσα.»

Ωδή δ΄

«Την εν Σταυρώ σου * θείαν κένωσιν

προορών Αββακούμ, * εξεστηκώς εβόα·

Συ δυναστών διέκοψας * κράτος, Αγαθέ,

ομιλών τοις εν Άδη * ως παντοδύναμος.»

Ωδή ε΄

«Θεοφανείας σου Χριστέ * της προς ημάς

συμπαθώς γενομένης, * Ησαΐας φως ιδών

ανέσπερον, εκ νυκτός * ορθρίσας εκραύγαζεν·

αναστήσονται οι νεκροί

και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις,

και πάντες οι εν τη γη αγαλλιάσονται.»

Οι πασχαλινοί στίχοι της Κασίας θα μπορούσαν ν’ ακούγονται στη σημερινή μας λαλιά κάπως έτσι:

α΄

Στα κύματα της θάλασσας,

Εκείνον που έθαψε παλιά,

τον διώκτη τύραννό τους,

στη γη τον έθαψαν βαθειά

τα παιδιά όσων σωθήκαν·

αλλ’ εμείς σαν τα κορίτσια

στον Κύριο ας ψάλλουμε.

Δοξαστικά, γιατί ’ναι δοξασμένος.

γ΄

Εσένα που όλη τη γη ανάλαφρα

κρέμασες απάνω στα νερά,

κρεμασμένον σαν σ’ είδε η πλάση,

στου Γολγοθά την κορυφή,

πολύ την κύκλωσε σκοτάδι·

Και φώναζε, άλλος δεν είναι

Άγιος σαν εσένα.

δ΄

Τη θεία κένωσή σου στο Σταυρό,

προβλέποντας ο Αββακούμ

εφώναζε θαυμάζοντας·

Εσύ του δυνάστη το κράτος

το γκρέμισες Πανάγαθε,

μιλώντας στου Άδη τους νεκρούς,

ως παντοδύναμος.

ε΄

Τη θεία Φανέρωσή σου Χριστέ,

πού ’ρθες μ’ αγάπη κοντά μας,

βλέποντάς την φως ανέσπερο,

ο Ησαΐας φώναζε

ξυπνώντας αξημέρωτα·

Θ’ αναστηθούνε οι νεκροί,

και θα σηκωθούνε

όσοι ’ναι στα μνήματα,

και χαρά μεγάλη θά ’χουν όλοι

οι άνθρωποι της γης.

Καλή Ανάσταση!

Σημειώσεις:

1. Παροιμ. 31:10

2. «Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως»: Scriptores originum constantinopolitanarum. Katarzyna Warcaba, The language and style of Cassia’s secular poetry, Scripta Classica 6, σσ. 137-149

3. Spyros Panagopoulos, Kassia: A female hymnographer of the 9th century, Proceedings of the 1st Conference of the ASBMH, σσ. 11-123.

4. Tatiana A. Semina (moniale Kassia), Notices sur l’ atmosphere intellectuelle a l’ epoque du second Iconoclasme, περιοδικό «Scrinium » IV (2008), σ. 334.

5. Δες: Antonia Tripolitis, Kassia: The Legend, the Woman, and her Work, –όπου περιέχονται μεταφρασμένοι στην αγγλική όλοι οι ύμνοι της–, New York – London 1992.

6. Niki Tsironis, The body and the senses in the work of Cassia the Hymnographer: Literary trends in the Iconoclastic Period, στα «Βυζαντινά Σύμμεικτα» ejournals.epublishing.ekt.gr, σ. 142.

7. Spyros Panagopoulos, όπ. π.

8. Κωνσταντίνου Ν. Γαζή, πρωτοπρεσβυτέρου – καθηγητού, Κασσιανή, η ζωή και το υμνογραφικός έργον της μεγάλης και τόσον παρεξηγημένης υμνωδού του χριστιανικού Βυζαντίου, εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974, σ. 82.