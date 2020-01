Κατερίνα Διδασκάλου: Από την Ερατώ και την Μυρσίνη Σεβαστού στην Αννα και την πληγή της Κύπρου

«Ο κόσμος αποφασίζει για τη διάρκεια ενός ηθοποιού»

-Η νέα χρονιά πώς σας βρίσκει;

Δεν μπορώ να μην νιώθω βαθιά ευγνώμων που δουλεύω ασταμάτητα, με τόσο καλές δουλειές, όπως τώρα με τις «7 Αναζητήσεις», σε ένα τόσο ωραίο κείμενο του Δάνδολου, με μία τόσο ενδιαφέρουσα νέα ηρωίδα. Και το γεγονός ότι ο κόσμος αποφασίζει ισχύει για όλα, και για τις θεατρικές παραστάσεις και για τις τηλεοπτικές σειρές και για τη διάρκεια τους. Όπως αποφασίζει και για τη διάρκεια ενός ηθοποιού, εδώ που τα λέμε.

-Προσωπικά;

Καλά. Έχω αποκτήσει και τρίτο εγγόνι (γέλια).

-Το οποίο μοιάζει περίεργο κοιτάζοντας σας -αν και αποκτήσατε το πρώτο σας παιδί μόλις 22 χρονών, σωστά;

Ναι. Για μένα είναι αυτά που μας διέπουν. Είναι πολύ όμορφα να τα ζούμε και να τα ζούμε σε όλες τους τις εκφάνσεις. Νιώθω και γι’ αυτό πολύ τυχερή.

-Πώς διαχειρίζεται μία ωραία γυναίκα το πέρασμα του χρόνου;

Το πρώτο που μου έρχεται να πω είναι το τραγούδι των Rolling Stones «Time is on my side». Νιώθω ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μου. Δεν φοβάμαι το πέρασμα του.

Info

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«7 αναζητήσεις»

Οι 7 αναζητήσεις είναι ένα πολύπτυχο, μια σπονδυλωτή παράσταση με κείμενα ποιητικά ή ρεαλιστικά, τα οποία αναζητούν ταυτότητες ανθρώπων, από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Ο πόλεμος, η μετανάστευση, η εξαφάνιση, η αιχμαλωσία, η απομόνωση, η εγκατάσταση, η μοναξιά. Κοινός τόπος της παράστασης οι άνθρωποι, η αναζήτηση Αναμνήσεις, αναζητήσεις, ερωτήματα, μαρτυρίες.

Η πληγή της Κύπρου / Στέφανος Δάνδολος: «Τρίτη βράδυ στην άκρη του κόσμου».

Σκηνοθεσία: Μαρία Σάββα

Ερμηνεύει η Κατερίνα Διδασκάλου

Πρεμιέρα 24 Ιανουαρίου 2020.