Τελικά ίσως πρέπει πραγματικά να κάνουμε άγαλμα τον εκ Τραπεζούντος του Πόντου καταγόμενον κ. Ερντογάν, όπως έχουμε ξανααναφέρει (και όπως πρωτοείπε ένας σοφός φίλος μου). Και εικάζω ότι η συμμαχία με τη Γαλλία ίσως αποδειχθεί ιστορικά ως η Λυδία λίθος για την βιωσιμότητα της αναθεωρητικής Τουρκίας.

Η συμμαχία με τη Γαλλία ίσως να θεωρείται στο μέλλον ως η κίνηση ματ της Ελλάδος, που ακολούθησε την αυτοπροκληθείσα πληγή (self-inflicted wound) της αγοράς των S-400 από την Τουρκία. Το να πυροβολείς τον εαυτό σου στο πόδι (to shoot yourself in the foot) ποτέ δεν είναι διασκεδαστικό για σένα.

Κοιτάξτε την αναθεωρητική Τουρκία. Εξοστρακισμένη από την Ευρώπη, σε απόσταση (at arm’s length) από την Αμερική, με περισσότερους εχθρούς από φίλους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αποκλεισμένη από τα F-35, και χωρίς ανταλλακτικά για τα F-16, όταν η Ελλάδα αναβαθμίζει τα αποτρεπτικά F-16, αποκτά τα Rafale και τις Belharra, και συνάπτει σημαντικές συμμαχίες και συμφωνίες με τους ισχυρότερους παίχτες στην περιοχή.

Τι μένει της Τουρκίας;

Οι Πράσινοι στη Γερμανία μπορεί να αλλάξουν τη σκακιέρα οπότε ούτε τα καινούργια υποβρύχια μπορεί να μην πάρει.

Η Κίνα δεν έχει ανάγκη τις αγορές τις Τουρκίας και είναι αρκετά έξυπνη για να εμπλακεί.

Η Ρωσία ανάγεται στον αποκλειστικό προμηθευτή που μπορεί να προστατεύσει την Τουρκία από τις συνέπειες του ανταγωνισμού εξοπλισμών που αυτή ξεκίνησε, και που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε εξοστρακισμό και από το ΝΑΤΟ, που η Τουρκία «δεν το χρειάζεται» όπως και να’χει, και πλήρη μετάβαση σε ταραχοποιό κράτος (rogue state).

Τελικά ήταν σκάκι και όχι τάβλι αγαπητέ.

Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Κύριε Ερντογάν, καληνύχτα.

***

* Ο Φάνης Τσουλουχάς facebook.com/theofanis.tsoulouhas είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μερσέντ. Αυτό το άρθρο περιέχει αυστηρά προσωπικές απόψεις που δεν αντίκεινται στον φίλο Τουρκικό λαό αλλά στην τωρινή ηγεσία του, και δεν αντιπροσωπεύουν το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.