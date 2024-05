Κι όμως, υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης διαμοιρασμού διαδρομών

Η έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής των υπηρεσιών διαμοιρασμού διαδρομών «Ridesharing» στην Αθήνα» που διεξήχθη από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με την υποστήριξη της Uber, φέρνει στο προσκήνιο τις υπηρεσίες μεταφοράς on demand για το αν μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτέλεσε η ανάλυση αγοράς και η κοινωνικοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών μεταφοράς on demand, με χρέωση σε πραγματικό χρόνο, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, προσδιορίστηκαν και διερευνήθηκαν πιθανές, δημιουργούμενες ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης, που απορρέουν από τις υπηρεσίες μεταφοράς on demand. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπηρεσιών αυτών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αθήνας αλλά και των ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι τρέχουσες υπηρεσίες κινητικότητας στην Αθήνα, οι δυνατότητες των υπηρεσιών μεταφοράς on demand, ο τομέας των ταξί στην Ελλάδα αλλά και η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Αθήνα και στα ελληνικά νησιά, καθώς και οι αντίστοιχες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η ανάλυση αγοράς έδειξε ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς on demand μπορούν να προσελκύσουν 647.000 με 772.000 μετακινούμενους ημερησίως μέχρι το έτος 2030, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων που προσελκύονται από άλλα μέσα μετακίνησης, των νέων μετακινούμενων που δημιουργούνται λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών μεταφοράς on demand και της εποχιακής ζήτησης μετακινήσεων λόγω τουρισμού.