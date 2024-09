Κομισιόν: Πρόοδος προς έναν οικονομικά προσιτό ενεργειακό τομέα στην ΕΕ

Πρόοδος με τις ΑΠΕ

Εθνικά σχέδια

Στήριξη στην Ουκρανία

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας

Η σημερινή έκθεση αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ενίσχυση της μεταποιητικής βάσης της ΕΕ. Οι βιομηχανικές συμμαχίες, όπως οι European Battery Alliance, European Clean Hydrogen Alliance, Solar PV Industry Alliance, Renewable and Low-Carbon Fuels value chain Industrial Alliance and Alliance on Small Modular Reactors θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Οι διάλογοι της Επιτροπής για την καθαρή μετάβαση με τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους θα στηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.