Κονδυλώματα: Ποιο φύλο κινδυνεύει περισσότερο από υποτροπή

«Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη της εξάπλωσης του HPV σε νεαρούς άνδρες προτού ξεκινήσουν τη σεξουαλική ζωή τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο εμβολιασμός ενδεχομένως να αποτρέψει την υποτροπή και στους ενήλικες άνδρες που έχουν ήδη προσβληθεί από τον ιό», σημειώνει ο δρ Στάμου.