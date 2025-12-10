Την παρατηρούμενη αύξηση των καρδιακών επεισοδίων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εξετάζουν σε άρθρο τους οι hindustantimes.com.

Παρότι οι γιορτές συνδέονται συνήθως με ξεκούραση, διασκέδαση, πλούσια γεύματα και αλκοόλ, ασκούν ταυτόχρονα σημαντικό φορτίο στον οργανισμό και ιδιαίτερα στην καρδιά. Οπως εξηγεί ο δρ Τζέρεμι Λόντον, καρδιοθωρακοχειρουργός με πολυετή εμπειρία σε ανάρτησή του στο Instagram, κάθε χρόνο καταγράφεται μια «εκρηκτική» αύξηση των εμφραγμάτων γύρω από τις γιορτές, με την παραμονή των Χριστουγέννων να αποτελεί τη μέρα με τον υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος παγκοσμίως.

Advertisement

Advertisement

Μία από τις βασικές αιτίες πίσω από αυτή την αύξηση είναι οι δραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια των γιορτών, οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής, συχνά πλούσιας σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, ενώ παράλληλα πίνουν περισσότερο αλκοόλ. Η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, αποτέλεσμα είτε της κακοκαιρίας είτε των αλλαγμένων καθημερινών συνηθειών, επιβαρύνει περαιτέρω το καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε αυξημένη αρτηριακή πίεση, φλεγμονή και μεταβολικές διαταραχές, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για καρδιακά επεισόδια.

Επιπλέον, το άγχος παίζει σημαντικό ρόλο. Οι γιορτές, παρότι θεωρούνται περίοδος χαράς, συνοδεύονται από οικονομικές πιέσεις, κοινωνικές υποχρεώσεις και ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. Ο δρ Λόντον υπογραμμίζει ότι αυτό το συναισθηματικό και ψυχολογικό στρες αυξάνει την παραγωγή ορμονών όπως η αδρεναλίνη, οι οποίες επιβαρύνουν την καρδιά και μπορούν να πυροδοτήσουν ένα συμβάν, ειδικά σε άτομα με προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις.

Ο καιρός αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου. Το κρύο προκαλεί αγγειοσύσπαση, δηλαδή στένωση των αιμοφόρων αγγείων, η οποία δυσκολεύει την κυκλοφορία και αυξάνει την πιθανότητα ρήξης αθηρωματικής πλάκας, οδηγώντας σε έμφραγμα. Την ίδια στιγμή, πολλοί άνθρωποι αγνοούν ή υποτιμούν τα συμπτώματα λόγω των εορταστικών δραστηριοτήτων, αναβάλλοντας την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας — κάτι που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, ο ίδιος προτείνει τέσσερις βασικές προληπτικές στρατηγικές. Πρώτον, την καθημερινή άσκηση, καθώς η κίνηση λειτουργεί ως «φάρμακο» για την καρδιά. Δεύτερον, τη συνέπεια στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, με τη χρήση υπενθυμίσεων όπου χρειάζεται. Τρίτον, την προτεραιοποίηση του ύπνου και της ψυχικής ευεξίας μέσω τεχνικών χαλάρωσης. Τέλος, τονίζει τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε ύποπτα συμπτώματα, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος και μπορεί να καθορίσει την έκταση της καρδιακής βλάβης.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προσυπογράφει: Ενας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της κατάστασης που προαναφέρθηκε μπορεί να είναι ότι οι άνθρωποι αγνοούν σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Προτρέπει τους ανθρώπους να γνωρίζουν και να μειώσουν τους κινδύνους για τα θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Advertisement

«Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται την τραγωδία κατά τη διάρκεια αυτής της χαρούμενης εποχής του χρόνου που μαζευόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Ωστόσο, τα στοιχεία (που διαθέτουμε) είναι πολύ απογοητευτικά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι προκαλεί αυτή την αύξηση των καρδιακών προσβολών κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά είναι πιθανότατα ένας συνδυασμός παραγόντων», δηλώνει η Τζοάνα Κοντρέας, M.D., M.Sc., FAHA, κλινική εθελόντρια της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και καρδιολόγος στο Mt. Sinai Hospital System στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από: hindustantimes.com και newsroom.heart.org

Advertisement



