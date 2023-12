Κορυφαίοι ειδικοί συζητούν στην Αθήνα τις προκλήσεις της Permacrisis εποχής για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις

Την εκδήλωση-συζήτηση, υπό τον τίτλο «Businesses in the Era of Permacrisis: The Experts′ View», συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη και διοργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η εταιρεία effectus για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της.