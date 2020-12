Κορονοϊός - Εμβόλιο: Πάνω από δύο εκατομμύρια Έλληνες θα καλύψει η Pfizer το 2021

picture alliance via Getty Images 2 Δεκεμβρίου 2020. Ο Αντρέας Χέρμαν επίτροπος για τον συντονισμό του εμβολιασμού στην περιφέρεια Segeberg, στην Γερμανία, στέκεται σε ένα κλειστό γήπεδο τένις, που έχει ήδη διαμορφωθεί ως εμβολιαστικό κέντρο. Ο εμβολιασμός προβλέπεται να αρχίσει στα μέσα Δεκεμβρίου στην Γερμανία. Photo: Markus Scholz/dpa (Photo by Markus Scholz/picture alliance via Getty Images)