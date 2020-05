Κορονοϊός και μάθηση

Ο Χαράλαμπος Πατρινός από τους πλέον έγκριτους διεθνώς Οικονομολόγους σε θέματα παιδείας, επικεφαλής εκπαίδευσης για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Washington, DC των ΗΠΑ (Practice Manager for the Europe and Central Asia region of the World Bank’seducation) εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητἑς -τώρα που είναι αναγκασμένοι να μελετούν από τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας την σὑγχρονη τεχνολογἱα των socialmedia.

Με στοιχεία από την επιστημονική προσέγγιση του, με τίτλο We should avoid flattening the curve in education – possible scenarios for learning loss during the school lock downs, χαρτογραφεί τις νέες εκδοχές και συνέπειες από το μοντέλο εκπαίδευσης που οι συνθήκες των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας, επιβάλουν και συνοπτικά παραθέτει ορισμένα νεωτερικά συμπεράσματα.