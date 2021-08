Κορονοϊός - Οι επόμενες μεταλλάξεις: Πού στρέφεται η προσοχή των επιστημόνων μετά την «Δέλτα»

KaanC via Getty Images Delta variant of coronavirus outbreak influenza as dangerous flu strain cases as a pandemic concept banner flat style illustration, Delta variant of Covid-19 stock illustration stock illustration

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2 έφερε στο διεθνές προσκήνιο το ελληνικό αλφάβητο, ως μοντέλο για την καταγραφή των μεταλλάξεων. Ένα σύστημα ονομασίας που καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μερικές από τις μεταλλάξεις αυτές έχουν εξοπλίσει τον ιό με αποτελεσματικότερους τρόπους μετάδοσης στην ανθρώπινη κοινότητα, ενώ άλλες δείχνουν ικανές να διαπεράσουν την ασπίδα προστασίας που μας παρέχουν τα εμβόλια. Οι επιστήμονες παραμένουν συγκεντρωμένοι στην μετάλλαξη Δέλτα επί του παρόντος. Είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη, που εξαπλωνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ταυτόχρονα παρακολουθούν και άλλες μεταλλάξεις, ώστε να δουν ποιά μπορεί μια μέρα να πάρει τη θέση της σημερινής απειλής...

JDawnInk via Getty Images Vector illustration of a Covid-19 Variant virus mutation. Easy to edit vector template. Includes flags and maps of areas. Download includes vector eps 10 and high resolution jpg.

ΔΕΛΤΑ Η παραλλαγή Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, παραμένει η πιο ανησυχητική. Είναι εντυπωσιακή πράγματι η ταχύτητα εξάπλωσης στον μη εμβολιασμένο πληθυσμό σε πολλές χώρες, ενώ η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει αποδειχθεί ικανή να μολύνει μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων ανθρώπων από τις προηγούμενες μορφές του κορονοϊού Covid-19. Ο ΠΟΥ ταξινομεί την Delta ως μια ιδιαίτερα ανησυχητική μετάλλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί ικανή (ήδη) να αυξήσει τη μεταδοτικότητα, να προκαλέσει σοβαρότερη ασθένεια ή να μειώσει το όφελος των εμβολίων και των θεραπειών. Σύμφωνα με τον Σέιν Κρότι, ιολόγο στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας La Jolla στο Σαν Ντιέγκο, η «υπερδύναμη» της Δέλτα είναι η μεταδοτικότητά της. Κινέζοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί από Delta μεταφέρουν 1.260 φορές περισσότερο φορτίου ιού στη μύτη τους, σε σύγκριση με την αρχική έκδοση του κορονοϊού. Ορισμένες αμερικανικές έρευνες δείχνουν ότι το «ιικό φορτίο» σε εμβολιασμένα άτομα που μολύνονται με Delta είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνα που δεν είναι εμβολιασμένα, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Ενώ ο αρχικός κορωνοϊός χρειαζόταν έως και επτά ημέρες για να προκαλέσει συμπτώματα, η μετάλλαξη Delta μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δύο έως τρεις ημέρες γρηγορότερα, δίνοντας στο ανοσοποιητικό σύστημα λιγότερο χρόνο για να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει άμυνα. Φαίνεται επίσης να μεταλλάσσεται περαιτέρω, με αναφορές να εμφανίζονται για μια παραλλαγή “Delta Plus”, μια υπο-παραλλαγή που φέρει μια πρόσθετη μετάλλαξη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποφεύγει την ανοσολογική προστασία. Η Ινδία κατέγραψε την παραλλαγή Delta Plus ως αιτία ανησυχίας τον Ιούνιο, αλλά ούτε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, ούτε ο ΠΟΥ το έχουν κάνει ακόμη. Σύμφωνα με το Outbreak.info, μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα για τον COVID-19, η παραλλαγη Delta Plus έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 32 χώρες. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν είναι πιο επικίνδυνη.

Aitor Diago via Getty Images

Μπορεί να ”παρακμάσει” η μετάλλαξη Δέλτα; Η παραλλαγή Lambda (Λάμδα) έχει προσελκύσει την προσοχή ως πιθανή νέα απειλή. Αλλά αυτή η έκδοση του κορωνοϊού, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Περού τον Δεκέμβριο, μπορεί να υποχωρήσει, δήλωσαν στο Reuters αρκετοί ειδικοί μολυσματικών ασθενειών. Ο ΠΟΥ κατατάσσει την Λάμδα ως παραλλαγή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, πράγμα που σημαίνει ότι μεταλλάσσεται ύποπτα, ότι προκαλεί αλλαγή στη μεταδοτικότητα ή προκαλεί σοβαρότερη ασθένεια, αλλά είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν μεταλλάξεις που αντιστέκονται στα αντισώματα που δημιουργούν στον ανθρώπινο οργανισμό τα εμβόλια. Ο Δρ Έρικ Τόπολ, καθηγητής μοριακής ιατρικής και διευθυντής του Scripps Research Translational Institute στο La Jolla της Καλιφόρνια, δήλωσε ότι το ποσοστό των νέων περιπτώσεων Λάμδα που αναφέρθηκαν στο GISAID - μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί τις παραλλαγές του SARS-CoV-2 - μειώνεται, ένα σημάδι ότι η μετάλλαξη Λάμδα μειώνεται. Σε μια πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με το CDC, ειδικοί επιστήμονες είπαν ότι η Λάμδα δεν φαίνεται να προκαλεί αυξημένη μεταδοτικότητα και τα εμβόλια φαίνεται να αντέχουν καλά, δήλωσε ο Δρ Γουίλιαμ Σάφνερ, ειδικός λοιμωδών ασθενειών στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt που παρακολούθησε την συγκεκριμένη συζήτηση.

JDawnInk via Getty Images Vector illustration of a Covid-19 Variant web banner design template with placement text and origin areas of the virus mutation. Easy to edit vector template. Includes flags and maps of areas. Download includes vector eps 10 and high resolution jpg.

B.1.621 - Μία μετάλλαξη που αξίζει προσοχής Η παραλλαγή B.1.621, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στην Κολομβία τον Ιανουάριο, όπου προκάλεσε μεγάλη έξαρση, δεν έχει «βαφτιστει» ακόμη με κάποιο ελληνικό γράμμα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων την έχει καταχωρίσει ως παραλλαγή ενδιαφέροντος, ενώ η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας περιγράφει την B.1.621 ως παραλλαγή υπό έρευνα. Συνδέεται με αρκετές από τις βασικές μεταλλάξεις του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων των E484K, N501Y και D614G, που έχουν συνδεθεί με αυξημένη μεταδοτικότητα και μείωση της ανοσολογικής προστασίας. Μέχρι στιγμής, υπήρξαν 37 πιθανά και επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με μια πρόσφατη κυβερνητική έκθεση, και η παραλλαγή έχει εντοπιστεί σε έναν αριθμό ασθενών στη Φλόριντα.

VladSt via Getty Images Mug shot of a mutated Covid-19 virus. A new variant of coronavirus, covid-19 delta variant, pandemic concept vector illustration.