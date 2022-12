Κράμπους: Η παγανιστική φιγούρα των Χριστουγέννων

Krampus is coming to town

Στο γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Santa Claus is coming to town», το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε Ευρώπη και Αμερική, υπάρχει ένας στίχος που λέει χαρακτηριστικά:



He knows if you’ve been bad or good

So be good for goodness sake

Oh! You better watch out, you better not cry

Better not pout, I’m telling you why

Santa Claus is comin’ to town



Στα Ελληνικά το τραγούδι έχει μεταφραστεί με τον τίτλο «ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθει» και στο επίμαχο σημείο αναφέρει:



Σε βλέπει όταν κοιμάσαι,

στο σπίτι, στη δουλειά,

γνωρίζει όπου και να′ σαι,

κάθε μια σου σκανταλιά.