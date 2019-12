Λάμψη πολυτελών αυτοκινήτων στο Ecali Club

Επειτα από αρκετά χρόνια απουσίας των πολυτελών αυτοκινήτων από εκθέσεις και show στην Ελλάδα, διότι λίγο έως πολύ η κρίση επηρέασε και αυτό το αγοραστικό κοινό, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, όσοι επισκεφθούν το Ecali Club θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε έναν χώρο, ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα πολυτελών μαρκών.

Το The Best Challenge – The Most Beautiful Cars, δίνει μια γεύση από το παρόν της κατηγορίας των πολυτελών αυτοκινήτων, με παρουσία των εταιρειών BMW, Bentley, Jaguar, Land Rover, Maserati, Lexus και Lotus.

H BMW παρουσιάζεται με τις ηλεκτροκίνητες εκδόσεις της i3 και i8, η Land Rover με το ολοκαίνουργιο Defender και το Range Rover Sport, η Jaguar με την αμιγώς ηλεκτρική I-Pace, η Lexus με τα υβριδικά της SUV RX 450h και η Bentley με την Continental GTC.

Αίγλη πολυτελούς αυτοκίνησης, λοιπόν, σε έναν χώρο κύρους, όπως το Ecali Club.