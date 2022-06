Λένα Χορν: Για πρώτη φορά θέατρο του Μπρόντγουεϊ παίρνει το όνομα μαύρης καλλιτέχνιδας

George Rinhart via Corbis via Getty Images

George Rinhart via Corbis via Getty Images

via Associated Press

via Associated Press

Λένα Χορνη: Η πιο ακριβοπληρωμένη μαύρη ηθοποιός της εποχής

Η Λένα Χορν γεννήθηκε το 1917 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αφού έπαιξε στο Cotton Club της Νέας Υόρκης και έδωσε μια σόλο παράσταση στο Carnegie Hall, δοκίμασε τις δυνάμεις της τη δεκαετία του 1940 στη μεγάλη οθόνη, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως το Cabin in the Sky, Meet Me in Las Vegas και το Stormy Weather, στο οποίο τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι.