«Let It Be»: Επανακυκλοφορεί το άλμπουμ που σήμανε το τέλος των Beatles

Κανένα από τα κλασικά άλμπουμ των Beatles δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη φήμη του θρυλικού «Let It Be» (1970). Είναι το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της ιστορικής μπάντας και αυτό που σήμανε το τέλος της. Που ενώ ξεκίνησε σαν ένα αναζωογονητικό ταξίδι επιστροφής στα απλά και ουσιαστικά, έγραψε το μεγάλο φινάλε. Όπως λέει ο Ζιλ Μάρτιν, γιος του παραγωγού των Beatles, σερ Τζορτζ Μάρτιν, γνωστού και ως το «πέμπτο σκαθάρι», το Let It Be «είναι ένα άλμπουμ σύγκρουσης. Το πιο δημιουργικά συγκρουσιακό που έκαναν οι Beatles επειδή δεν ήταν σίγουροι για το τι κάνουν». Μία νέα έκδοση του «Let It Be», με νέες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, σε φυσική και σε ψηφιακή super deluxe έκδοση.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 27 ηχογραφήσεις, καθώς και το «Let It Be EP»με τέσσερα κομμάτια και ένα δίσκο βινυλίου με ένα ακυκλοφόρητο stereo mix του «Get Back», που έγινε από το μηχανικό ηχογραφήσεων, Γκλιν Τζονς, τον Μάιο του 1969. Με την ανακοίνωση του νέου δίσκου, παρουσιάστηκαν τρία κομμάτια από το άλμπουμ που επανακυκλοφόρησαν στο Spotify. Πρόκειται για τα τραγούδια «Let It Be (2021 Mix)», «Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)» και «For You Blue (1969 Glyn Johns Mix)». https://thebeatles.lnk.to/LetItBeNewMixesGREPR

