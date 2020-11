«Let Them All Talk»: Η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ με την Μέριλ Στριπ έρχεται στο ΗΒΟ

Το ΗΒΟ κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Στίβεν Σόντερμπεργκ με την Μέριλ Στριπ «Let Them All Talk».

Η ιστορία αφηγείται το ταξίδι της Άλις, η οποία είναι αναγνωρισμένη συγγραφέας, με δύο παλιές φιλενάδες της (Κάντις Μπέργκεν και Νταϊάν Γουίστ) σε μια κρουζιέρα, που έχει σκοπό και ελπίδα να θεραπευθούν οι παλιές πληγές. Στην συντροφιά προστίθεται ο ανιψιός της (Λούκας Χέτζες), όπως και η ατζέντισσα της (Τζέμα Τσαν), που προσπαθεί εναγωνίως να μάθει πώς πάει το νέο της βιβλίο.

Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι ο Σόντερμπεργκ παρέδωσε στο καστ ένα σενάριο που είχε μόνο τη βασική δομή και άφησε τους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάσουν.

Η Μέριλ Στριπ είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη στην ταινία «Laundromat» (στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με τίτλο Το Ξέπλυμα), που είχε θέμα τα Panama Papers, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2019 και βγήκε στο Netflix.

Το «Let Them All Talk» κάνει πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου, στο HBO Max.

Η 71 ετών Μέριλ Στριπ, με μία απίθανη καριέρα άνω των σαράντα ετών, πιο δημιουργική από ποτέ, πρωταγωνιστεί επίσης στο «The Prom», κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μιούζικαλ του Μπροντγουέι, όπου συναντά ξανά την Νικόλ Κίντμαν (πρεμιέρα 11 Δεκεμβρίου στο Netflix), ενώ δίνει τη φωνή της στο μικρού μήκους animation του Apple TV+ Here «We Are: Notes for Living on Planet Earth».