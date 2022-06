LGBTQ και επιχειρηματικότητα

Ουσιαστικά, η LGBTQ κοινότητα προ(σ)καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο να εκμεταλλευτεί την θετική συνεισφορά που αποδεδειγμένα μπορεί να έχει στην οικονομική ανάπτυξη. Στο κάτω κάτω «when facts change, I change my mind, what do you do, sir?*»