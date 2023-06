Λίνα Μενδώνη: Τι θα βρει, μεταξύ άλλων, στο δρόμο της η αμετακίνητη υπουργός

Ποια είναι η Λίνα Μενδώνη

Νέος υφυπουργός Πολιτισμού

Επάγγελμα:Εργάσθηκε ως βοηθός καθηγητή στο Government Department (LSE) και στο ICON college (University of Leicester) ενώ πραγματοποίησε πρακτική άσκηση ως ανταποκριτής της εφημερίδας «Απογευματινή» στο Λονδίνο και στο BBC. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Boston Consulting Group (BCG) , μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στρατηγικών συμβούλων στον κόσμο.

Σπουδές:Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics (LSE) όπου και έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη Συγκριτική Πολιτική (Master on Comparative Politics) και το διδακτορικό του στην Ευρωπαϊκή πολιτική /PhD on European Policy. (Πηγή: Βουλή των Ελλήνων).