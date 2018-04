Little Bookstores Day: Η μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων της Ελλάδας

yuelan via Getty Images

Οι διαδικτυακές κοινότητες που αφορούν αποκλειστικά το βιβλίο, « somuchreading » και « LITTLE BOOKSTORES », διοργανώνουν για πρώτη φορά τη Little Bookstores Day , τη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων της Ελλάδας.

Little Bookstores Day

Η πρωτοβουλία

«Η ιδέα της Ημέρας Μικρών Βιβλιοπωλείων προέρχεται από τις αντίστοιχες διοργανώσεις του εξωτερικού. Για καιρό έβλεπα την Independent Bookstore Day στην Αμερική, το Books Are My Bag στη Βρετανία, τις ημέρες που διοργανώνονται στην Ολλανδία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και φανταζόμουν ένα event που θα ενώσει τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας», λέει στη HuffPost Greece ο Γιάννης Σαχανίδης, ένας εκ των δυο διοργανωτών της Little Bookstores Day και ιδρυτής της διαδικτυακής κοινότητας «somuchreading».

Τα μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία διαφέρουν από τα μεγάλα πολυκαταστήματα, καθώς έχουν έναν πιο οικείο χαρακτήρα, φροντίζουν τον κάθε αναγνώστη ξεχωριστά και του δίνουν τις κατάλληλες-για εκείνον- προτάσεις. «Τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά. Είναι μικρές κοινότητες που χτίζονται έχοντας το βιβλίο στον πυρήνα τους. Είναι η προσωπικότητα κάθε χώρου, η αγάπη προς το βιβλίο και η φροντίδα για τους αναγνώστες κάθε πόλης και γειτονιάς που κάνει τα μικρά βιβλιοπωλεία ξεχωριστά. Και οι βιβλιόφιλοι σέβονται και εκτιμούν τους άλλους βιβλιόφιλους», λέει ο Γιάννης.

Οι δράσεις

Μικρά βιβλιοπωλεία από πολλές γωνιές της χώρας συμμετέχουν σε αυτό τον εορτασμό, σχεδιάζοντας δράσεις ευφάνταστες, που δεν βλέπουμε συχνά.

«Το βιβλιοπωλείο Λεμόνι για την ημέρα των μικρών βιβλιοπωλείων θα εγκαινιάσει την έκθεση Φωτογραφίας του λογοτέχνη και εικαστικού Αλέξανδρου Ίσαρη. Πρόκειται για φωτογραφίες από την περίοδο 1969 – 2017», λέει ο κ. Σπύρος Ξένος, ιδιοκτήτης του αθηναϊκού βιβλιοπωλείου «Λεμόνι». «Επίσης θα γιορτάσουμε τα 20 Χρόνια του βιβλιοπωλείου, 20 χρόνια με την χαρά των βιβλίων και με αναγνώστες που έγιναν πια φίλοι μας».

Το βιβλιοπωλείο «ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει δράσεις που βασίζονται στην κλασική ιστορία της Mary Poppins. «Παρέα με τρεις δημιουργικές ομάδες της πόλης μας, και την κουκλοθεατρική ομάδα ARTE-μπα-μπλομ, στήσαμε μια δίωρη διαδραστική, παιδική παράσταση η οποία περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, μουσική καθώς και εργαστήρι κατασκευής ενός αγαπημένου αντικειμένου της ηρωίδας μας», λέει η κα. Αναστασία Σαμολαδά, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ».

Το πρόγραμμα του βιβλιοπωλείου «Book and Art» στη Μυτιλήνη περιλαμβάνει από δραματοποίηση βιβλίων σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι διαδικτυακό ραντεβού με άλλα βιβλιοπωλεία μέσω Skype και αφήγηση υπό τη συνοδεία μουσικής.