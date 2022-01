Λούρδη Λεόν και Ριάνα μαζί στη συλλογή για τον Αγιο Βαλεντίνο της Savage x Fenty Vol. 3

Η καμπάνια της εταιρείας με τίτλο «Love On The Edge» (που κλείνει το μάτι στο στο θρυλικό τραγούδι της Ριάνα «Love on the Brain»), βρίσκει για πρώτη φορά Ριάνα και Λεόν να συμπράττουν κι έρχεται μετά την ανακοίνωση της πρώτης τοποθεσίας λιανικής πώλησης της Savage x Fenty Vol. 3 στο Λας Βέγκας και με επερχόμενα περισσότερα εγκαίνια καταστημάτων στο Λος Άντζελες, το Χιούστον, και τη Φιλαδέλφεια.