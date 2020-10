Ριάνα, Μαντόνα, Τέιλορ Σουίφτ στην λίστα Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ

Lester Cohen via Getty Images

Lester Cohen via Getty Images

To Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Στην κορυφή της λίστας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα φιγουράρουν αρκετές γυναίκες από τον χώρο του θεάματος.

Μία σημαντική νέα είσοδος είναι της Ριάνα της οποίας η σειρά καλλυντικών Fenty Beauty κατέγραψε πωλήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Η Ριάνα καταλαμβάνει την 33η θέση στη λίστα.

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι η Κρις Τζένερ, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με την οικογένειά της. Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκατομμύρια δολάρια και προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της. Η Τζένερ βρίσκεται στην 92η θέση. Η κόρη της, Κρις Τζένερ Κιμ Καρντάσιαν είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια δολάρια και η άλλη κόρη της, Κάιλι Τζένερ στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίζεται στην ένατη θέση με περιουσία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες σταρ της μουσικής: Η Μαντόνα είναι στην 40η θέση με περιουσία 550 εκατ., η Σελίν Ντιόν στη θέση 51 με περιουσία 455 εκατ., η Μπιγιονσέ στη θέση 55 με περιουσία 420 εκατ. και ακόμη, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ με 400 εκατ., η Τέιλορ Σουίφτ με 365 εκατ., η Lady Gaga με 150 εκατ. και η Τζένιφερ Λόπεζ με 150 εκατ.