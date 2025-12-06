Ο Έρικ Τραμπ, δεύτερος γιος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταγράψει εντυπωσιακή οικονομική άνοδο μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη του πατέρα του. Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία έχει δεκαπλασιαστεί και πλέον εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον πλουσιότερο από τα μέλη της οικογένειας Τραμπ, μετά τον ίδιο τον πρόεδρο.

Κομβικό ρόλο στην εκτόξευση της οικονομικής του ισχύος έχει διαδραματίσει η στροφή του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, με έμφαση στο Bitcoin. Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η εταιρεία American Bitcoin, η οποία ασχολείται με την εξόρυξη και αποθήκευση κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία διαθέτει 3.418 Bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 320 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η συνολική αποτίμησή της αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια. Ο Έρικ κατέχει ποσοστό 7,3% στην εταιρεία, με τη συμμετοχή του να του αποφέρει περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια.

Η American Bitcoin προέκυψε από την American Data Centers, η οποία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, και εξελίχθηκε μέσω της συγχώνευσης με την Hut 8, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στον χώρο της εξόρυξης Bitcoin. Παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο Έρικ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη μακροπρόθεσμη δυναμική των κρυπτονομισμάτων, δηλώνοντας δημόσια τη φιλοδοξία του να καταστήσει την American Bitcoin κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση της περιουσίας του προήλθε και από τη World Liberty Financial, εταιρεία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους γιους του πριν τις εκλογές. Η συμμετοχή του Έρικ σε αυτήν του αποφέρει περίπου 135 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του εστίαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Την ίδια στιγμή, η παραδοσιακή επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας εξακολουθεί να αποδίδει. Το 2022, ο Έρικ εξασφάλισε συμφωνίες σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ντουμπάι και το Βιετνάμ, αποφέροντας 3,2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μελλοντικά έσοδα αναμένονται από έργα σε Κατάρ, Ινδία, Ρουμανία και Μαλδίβες. Η συμμετοχή του στο Trump Organization αποτιμάται στα 34 εκατομμύρια δολάρια.

Με ισχυρή οικονομική βάση, ο Έρικ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας ότι έχει μετατρέψει το οικογενειακό όνομα σε μια νέα, δυναμική επιχειρηματική αυτοκρατορία με αιχμή τα κρυπτονομίσματα.

Με πληροφορίες από Forbes