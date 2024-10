Λούβρο: Όταν η Lady Gaga διόρθωσε με κόκκινο κραγιόν το χαμόγελο της Μόνα Λίζα

Ωστόσο, δεν πρόκειται για promo της ταινίας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Μουσείου και το Art Newspaper, το βίντεο γυρίστηκε σε συνεργασία με τη Gaga και τη Warner Bros. (η οποία έχει τη διανομή του Folie à Deux) για την προώθηση της φθινοπωρινής έκθεσης του Λούβρου «Figures of the Fool: From the Middle Ages to the Romantics», που εγκαινιάζεται στις 16 Οκτωβρίου.