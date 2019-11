Μάνη: η πηγή του γνήσιου Rosso antico και Nero antico παγκοσμίως;

Κλείνοντας, θέτουμε 1-2 ερωτήματα και παράλληλα έναν προβληματισμό:παράγεται σήμερα κάποιο από τα ανωτέρω μάρμαρα της Μάνης που παρουσιάσαμε; Η έστω, προστατεύεται και αναδεικνύεται, κάποιος από τους ανωτέρω ιστορικούς -κατά την άποψή μας- χώρους; The answer, my friend, is blowin’ in the wind…

Τα μάρμαρα της Μάνης πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν. Όχι με την δημιουργία μαξιμαλιστικών εμπορικών λατομείων που θα βαρύνουν το Μανιάτικο τοπίο αλλά μικρών θέσεων εξόρυξης ποιοτικών λίθων ιστορικής σημασίας που μπορούν να ενταχθούν στη βιωσιμότητα και την παραδοσιακή αισθητική της περιοχής! Και τα αρχαία λατομεία τους να προστατευθούν και να αναδειχθούν, όχι ευκαιριακά και τυχαία αλλά συστηματικά και συντεταγμένα από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη της αρχαιο-μεταλλευτικής κληρονομιάς. Όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή αυτό επιτάσσει το συμφέρον του τόπου, η ιστορία του, ο πολιτισμός του! Επειδή είναι εφικτό και πανταχόθεν ωφέλιμο!

*Δρ. ΕΜΠ- Συγγραφέας. Γεν. Δ/της Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ.

