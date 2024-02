«Manhunt»: Η δολοφονία Αβραάμ Λίνκολν και το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην αμερικανική ιστορία

via Associated Press

Αυτή είναι η ιστορία του «Manhunt», της νέας σειράς επτά επεισοδίων του Apple TV+, με πρωταγωνιστή στον ρόλο του Στάντον, τον βραβευμένο με Emmy, Τομπάιας Μένζις, γνωστό από τις σειρές Game of Thrones, Outlander και The Crown -όπου ενσάρκωσε τον πρίγκιπα Φίλιππο στην τρίτη και τέταρτη σεζόν. Τον Τζον Γουίλκς Μπουθ υποδύεται ο Ιρλανδός ηθοποιός Άντονι Μπόιλ.

Η σειρά βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Τζέιμς Σουάνσον «Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer» (2007) και έχει την υπογραφή της Monica Beletsky, η οποία είναι γνωστή για το σενάριο και την παραγωγή της 3ης σεζόν του Fargo. Τα δύο πρώτα επεισόδια σκηνοθετεί ο Carl Franklin (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story).