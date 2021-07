Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη: Το «The Last Duel» έχει τρέιλερ

Η ταινία που θα βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Έρικ Τζάγκερ «The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France» (2004). Το σενάριο συνυπογράφουν Ντέιμον και Άφλεκ -στην πρώτη συνεργασία τους μετά το «Good Will Hunting» (1997), που τιμήθηκε με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου- σε συνεργασία με την Νικόλ Χολοφσένερ.

Ron Galella via Getty Images Matt Damon and Ben Affleck with their Oscars for "Good Will Hunting" in 1998.