На сцене - «Раймонда», за кулисами - @teamrussia 😊 Поздравляем сборную России и всех болельщиков с выходом в четвертьфинал! До встречи на стадионе и в Большом🎉🇷🇺 @fifaworldcup @gaglianonebruna “Raymonda”-on the Historic stage, @teamrussia - behind the scenes 😊 Congratulations to the Russian team and all the fans!🎉🇷🇺 @fifaworldcup @gaglianonebruna #bolshoi #bolshoitheatre #ballet #bolshoiballet #большой #большойтеатр #балет #большойбалет

A post shared by Большой Театр (@bolshoi_theatre) on Jul 2, 2018 at 3:56am PDT